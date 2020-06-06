Герус игнорирует требование комитета провести аудит "Центрэнерго" – нардеп

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус игнорирует требования депутатов комитета по проведению аудита госкомпании "Центрэнерго", которая несет миллиардные убытки из-за коррупции.
Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб.
"К большому сожалению схемы "Центрэнерго" на комитете не рассматривались, а некоторые члены комитета подняли вопрос, что необходимо проводить аудит. И я очень надеюсь, что такой аудит будет проведен", – сказала Гриб.
По ее мнению, госпредприятие сознательно доводят до банкротства, чтобы потом приватизировать его за бесценок.
"Мне кажется, это государственное предприятие загоняется сегодня в убытки для того, чтобы потом приватизировать его просто за копейки. И опять-таки теряет сегодня государство и я так думаю, что если приватизация также будет за копейки и мы не привлечем крупных инвесторов, то тогда будет опять же терять государство", – считает Гриб.
Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго". Фонд госимущества подтвердил 4 млрд дебиторской задолженности "Центрэнерго".
Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).
В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.нет", угля поставлялось по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмигаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".
В начале мая во время совещания в Минекоенерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарха Игоря Коломойского, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коррупция в Украине" на OBOZREVATEL.