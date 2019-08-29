"Газпром" выплатил Украине $345 млн из-за Стокгольмского арбитража

Российский газовый монополист "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.

"В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража "Газпром" в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов", – говорится в финансовой отчетности, опубликованной на сайте российской компании.

Однако это не означает перевод этих средств на счета "Нафтогаза", поскольку сейчас английский суд ожидает решение апелляции "Газпрома" на решение арбитража, сообщает "Экономическая правда".

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $345 млн из-за Стокгольмского арбитража

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