Фукса подозревают в еще одном громком преступлении: раскрыта схема

Российского бизнесмена Павла Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Как сказано в материале "Страны", в России Фукс был известным девелопером и даже участвовал в строительстве московского делового комплекса "Москва-сити". Позже из-за разногласий с авторитетными людьми в Кемерово он был вынужден бежать в Украину.

По данным издания, Генпрокуратура подозревает Фукса в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины. Отмечается, что его даже несколько раз вызывали на допрос по этому делу. При этом сам бизнесмен отрицает свое участие в процессе.

Отмечается, что в 2015 году он получил украинский паспорт и с тех пор работает с властью страны, хотя бизнес-интересы здесь имел и раньше.

"После переезда в Киев олигарх начал плотно работать с украинской властью. В основном его структуры были легальным прикрытием для бизнес-разборок, связанных с отжимом собственности у "папередников". За 2015-2017 года Павел Фукс скупил пачку украинских газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Януковича", - сказано в статье.

По данным издания, в частности, у Эдуарда Ставицкого (министр времен Януковича) была таким образом "отжата" "БРСМ-Нафта", а также 67% ООО "Голден Деррик", 22,5% ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

Павел Фукс

Ранее стало известно, что Фукс, который 7 января прилетел в Мексику вместе с нардепом, замглавы "Народного фронта" Андреем Иванчуком, был сразу же задержан и отправлен в "обезьянник".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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