Фукса подозревают в еще одном громком преступлении: раскрыта схема

Российского бизнесмена Павла Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Как сказано в материале "Страны", в России Фукс был известным девелопером и даже участвовал в строительстве московского делового комплекса "Москва-сити". Позже из-за разногласий с авторитетными людьми в Кемерово он был вынужден бежать в Украину.
По данным издания, Генпрокуратура подозревает Фукса в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины. Отмечается, что его даже несколько раз вызывали на допрос по этому делу. При этом сам бизнесмен отрицает свое участие в процессе.
Отмечается, что в 2015 году он получил украинский паспорт и с тех пор работает с властью страны, хотя бизнес-интересы здесь имел и раньше.
"После переезда в Киев олигарх начал плотно работать с украинской властью. В основном его структуры были легальным прикрытием для бизнес-разборок, связанных с отжимом собственности у "папередников". За 2015-2017 года Павел Фукс скупил пачку украинских газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Януковича", - сказано в статье.
По данным издания, в частности, у Эдуарда Ставицкого (министр времен Януковича) была таким образом "отжата" "БРСМ-Нафта", а также 67% ООО "Голден Деррик", 22,5% ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".
Павел Фукс
Ранее стало известно, что Фукс, который 7 января прилетел в Мексику вместе с нардепом, замглавы "Народного фронта" Андреем Иванчуком, был сразу же задержан и отправлен в "обезьянник".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.
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