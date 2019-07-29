Украинцам пересчитают зарплаты по закону: кто получит прибавку в июле

Претендовать на повышение заработной платы в июле 2019 года могут работники, у которых она в последний раз индексировалась в январе 2019 года.

Об этом сообщает finance.ua. Там уточняют, что при пересчете работодатели должны руководствоваться нормами п. 5 "Порядка проведения индексации денежных доходов населения", утвержденного постановлением КМУ №1078 от 17.07.2003 года.

При этом есть несколько правил, определяющих, кто именно может расчитывать на повышение зарплаты в июле 2019 года.

"Индексация проводится в том случае, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации, который с 01.01.2016 составляет 103%. Право на текущую индексацию имеют работники, у которых последнее повышение должностных окладов произошло в января 2019 года на сумму 62,22 грн (2007 грн х 3,1%). Также право на текущую индексацию имеют и те работники, у которых повышение произошло в декабре 2018 и ранее", - сказано в материале.

А рассчитывается индексация исходя из двух пунктов. "Оплата труда индексируют в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В июле 2019 индексации подлежит оплата труда в пределах 2007 грн", - сообщает ресурс.

Зарплаты в Украине Еспресо.TV

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