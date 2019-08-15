Зарплаты по 50 тысяч грн: кто в Украине получает больше всех

Самые высокие зарплаты в Украине – у моряков и летчиков. Они получают около 56 тысяч грн в месяц – в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий.

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает "Сегодня". Там уточняют, что средняя зарплата в Украине составляет 10723 грн.

На втором месте по уровню доходов – госслужащие высшего ранга, руководители и менеджеры на госпредприятиях. Согласно статистике, они получают в 2,3 раза больше средней зарплаты.

Третье место занимают айтишники. В среднем они получают в 2,2 больше средней зарплаты. За ними идут управленцы в оборонной промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды – больше в 2,1 раза.

В два раза выше средней зарплаты получают инспекторы правоохранительных органов, криминально-исполнительной службы, военизированной охраны, частные детективы, горняки, взрывники, резчики камня и каменотесы.

У кого в Украине самые высокие зарплаты Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнях и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте. Об этом сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

При этом зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36−80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

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