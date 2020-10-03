Ющенко после отставки получил водителей, машины и прислугу: что оплачивают из бюджета

Третий президент Украины Виктор Ющенко получил после своего ухода с должности целый ряд преференций. Среди них – пожизненная зарплата и целая группа прислуги.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виктор Янукович своим указом одарил бывшего конкурента, а после скрыл свой указ под грифом "для служебного пользования". Итак, Ющенко получил:

ежемесячную зарплату в размере президентской;

оплачиваемый аппарат в составе трех человек;

дачу в Конче-Заспе №29 (сейчас в ней живет Зеленский) на 18 месяцев и дачу №2а пожизненно;

две бесплатные машины и четыре водителя ;

охрану, как у действующего президента;

одного повара, две горничные и два официанта.

Отметим, что такого уровня содержания не получил ни один бывший президент. Вероятно, у Виктора Януковича было особое отношение к Ющенко. Последний, кстати, во время президентской гонки 2010 года активно критиковал и даже обвинял конкурента Януковича Юлию Тимошенко из-за "газовых схем".

Похожий подарок экс-премьер Николай Азаров сделал для бывшего президента Леонида Кучмы. Правда, тогда документ засекретили и до сих пор не обнародовали. Действовал он до прихода к власти Юлии Тимошенко – она своим волевым решением оставила Кучму, который кроме прочего является зятем миллиардера Виктора Пинчука, без государственной поддержки.

Правда, после Тимошенко премьером стал Янукович, он указ о помощи для Кучмы восстановил, и только в 2014-м премьер Арсений Яценюк снова отменил решение.

Лишили особых привилегий и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Такое решение принял пятый президент Порошенко. Он также забрал выплаты, охрану и аппарат у Азарова, Януковича, Лазаренко и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты-расследователи выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как "дача Ющенко".