Как украинцам выйти на пенсию в 2020 году: в Пенсионном фонде назвали условия

Для выхода на пенсию по возрасту в 2020 году украинцы должны будут иметь трудовой стаж не менее 27 лет.
При этом мужчины получат это право, если им будет 60 лет, а женщинам – 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев). Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Выход на пенсию
Пенсионный фонд
"С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет. Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, она сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 или 65 лет", – сказано в сообщении.
Если человек продолжит официально работать и наберет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения.
Люди, у которых не будет хватать стажа, чтобы им назначили пенсию по достижении возраста 60 и 63 лет, смогут получать пенсию после 65 лет. Но для этого им все равно нужно будет иметь минимум 15 лет стажа.
Выход на пенсию
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.
В Украине глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о новой пенсионной реформе. Каждому украинцу придется платить дополнительный взнос за счет зарплаты взамен на вторую пенсию.
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