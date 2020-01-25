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25 января • обновлено в 09:55
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В Украине сильно подорожал доллар: НБУ раскрыл, сколько придется платить

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В Украине курс доллара с 19 по 25 января вырос на 52 коп./$ до 24,52 грн/$.

Об этом говорится в данных Национального банка. Так, После затяжных выходных бизнес входит в обычный режим. Возмещенный НДС тратят на покупку доллара. Кроме того, валюта нужна для закупки сырья и материалов.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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Доллар заметно подорожал, евро пробил новую отметку: опубликован курс в банках Украины

Валюту также будут покупать для того, чтобы перевести средства материнским компаниям за границу в виде дивидендов. Обычно последнее происходит под конец года, но из-за праздников (были не банковские дни) процесс затянулся.

Что будет влиять на курс доллара:

  • бизнес начинает закупать валюту с началом активного сезона;

  • Нацбанк выкупает доллар для пополнения золото-валютных резервов;

  • у экспортеров на руках большое количество гривни – возмещенный НДС;

  • Минфин разместит облигации госзайма только в середине января (тогда иностранные компании будут покупать гривню для покупки госдолга).

Аналитик Владимир Мазуренко уверен: в январе тенденция развернется на 180 градусов и уже вскоре стоимость американской валюты перешагнет отметку в 24,5 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар курс валют
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Хорошистка Кристина
Хорошистка Кристина
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