В Украине сильно подорожал доллар: НБУ раскрыл, сколько придется платить

В Украине курс доллара с 19 по 25 января вырос на 52 коп./$ до 24,52 грн/$.

Об этом говорится в данных Национального банка. Так, После затяжных выходных бизнес входит в обычный режим. Возмещенный НДС тратят на покупку доллара. Кроме того, валюта нужна для закупки сырья и материалов.

Курс доллара в Украине

Валюту также будут покупать для того, чтобы перевести средства материнским компаниям за границу в виде дивидендов. Обычно последнее происходит под конец года, но из-за праздников (были не банковские дни) процесс затянулся.

Что будет влиять на курс доллара:

бизнес начинает закупать валюту с началом активного сезона;

Нацбанк выкупает доллар для пополнения золото-валютных резервов;

у экспортеров на руках большое количество гривни – возмещенный НДС;

Минфин разместит облигации госзайма только в середине января (тогда иностранные компании будут покупать гривню для покупки госдолга).

Аналитик Владимир Мазуренко уверен: в январе тенденция развернется на 180 градусов и уже вскоре стоимость американской валюты перешагнет отметку в 24,5 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек.

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