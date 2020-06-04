Украинцам резко подняли налоги с продаж квартир и авто: как аукнулось требование МВФ

Часть из них уже вступила в силу

Принять такой закон требовал МВФ, а некоторые нормы могут пересмотреть

В Украине изменили часть налогов: больше придется платить тем, кто продает квартиры и машины

В Украине с 23 мая вступили в силу новые правки в Налоговый кодекс, которые не просто расширили полномочия контролирующих органов, но и увеличили ставки. Несмотря на критику как со стороны бизнеса, так и в самой власти, документ пришлось принять – этого требовал МВФ.

О том, как новые нормы изменят жизнь украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Часть налогов увеличили, а налоговой развязали руки

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", – заявил в эфире одного из телеканалов Михеил Саакашвили.

Новоиспеченный сторонник "слуг народа" также сказал, что якобы президент Владимир Зеленский не хотел подписывать изменения в налоговый кодекс, но вынужден был это сделать, потому что того требовал МВФ. Эту же информацию OBOZREVATEL подтвердили и собеседники в "Слуге народа". По их словам, сейчас идут разговоры о том, чтобы пересмотреть принцип налогооблажения иностранных компаний и отсрочить принцип вины, однако конкретных предложений нет.

Рядовых украинцев коснется решение увеличения размеров налогов (уже вступило в силу). Так, налог на продажу третей квартиры или машины за год увеличили с 5 до 18% (плюс 1,5% военного сбора).

Для примера, если за календарный год вы продали третье авто (или квартиру) стоимостью миллион гривен, по старым правилам должны были заплатить 50 тысяч налога и 15 тысяч военного сбора, по новым же придется отдать 180 тысяч налога и те же 15 тысяч сбора.

Какие налоги пересмотрели:

рентный платеж на железную руду – с 8 до 10%;

налог на третью продажу квартиры или третью машины за год – с 5 до 18%;

акциз на электронные сигареты – до 24,2 грн за пачку.

Таким образом, за продажу первого объекта недвижимости или авто можно не платить налог, за второй объект – 5% (плюс 1,5% военного сбора), а за третью – уже 18%.

"Напоминаем, что при продаже автобуса или грузовика взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в календарном году", – отметили в Министерстве внутренних дел.

Есть изменения и для физлиц-предпримателей. Так, чтобы оставаться на едином налоге, годовой оборот должен находиться в установленных пределах. Те, кто превышает норму, должны платить общие налоги, как и все. Новый закон увеличил рамки.

Для первой группы – с 0.3 до 1 млн грн;

для второй группы – с 1,5 до 5 млн грн;

для третей группы – с 5 до 7 млн грн.

"Законопроект №1210 с налоговыми изменения принимался с большим скрипом. Многие коллеги не хотели голосовать, были обращения от бизнеса. Аргумент "за" – должны принимать, чтобы удовлетворить требования для получения нового транша. Саакашвили сказал, что могут что-то изменить, но пока никаких инициатив нет, никаких законопроектов. Просто слова", – рассказали собеседники в Кабмине.

Принцип вины означает, что отвечать за нарушения налогового кодекса в тех случаях, когда это произошло по независимым от плательщика обстоятельствам, не будут. С другой стороны, налоговая получила право проводить повторно проверку по одному и тому же поводу. Кроме того, увеличат и сроки проведения проверок. Это, как говорит OBOZREVATEL налоговый эксперт Геннадий Грушко, вызывает определенные опасения у представителей бизнеса.

"Ни одна бизнес-ассоциация не поддержала законопроект №1210, но некоторые указали на позитивные моменты в документе. Например, согласно новому закону сказано, что лицо может быть привлечено к финансовой ответственности за совершения налогового нарушения при наличии в ее действиях вины. То есть нужно доказать, что плательщик мог выполнить законные требования, но осознано их не выполнил или нарушил. Если же возможности не было, значит и ответственности быть не должно", – рассказывает Грушко.

Проверки:

плановые увеличили на 5 дней;

внеплановые увеличили в два раза.

Любую проверку, кроме крупных налогоплательщиков, могут остановить. А это, уверен Грушко, создаст коррупционные риски.

Новые штрафы: сколько придется заплатить

Если вовремя не предоставили заявления или документы для постановки на учет:

Было – для самозанятых 170 грн, для юридических лиц – 510 грн.

Будет – для самозанятых 680 грн, для юридических лиц – 2040 грн.

Нарушение сроков подаче информации о закрытии или открытии счета:

Было – для самозанятых 340 грн, для юридических лиц – 850 грн.

Будет – для самозанятых 1360 грн, для юридических лиц – 3400 грн.

Нарушение подачи банками финансовоц отчетности:

Будет – для самозанятых 170 грн, для юридических лиц – 340 грн.

Было – для самозанятых 680 грн, для юридических лиц – 1360 грн.

Авторы законопроекта уверены: документ позволит привлечь в бюджет новые средства. "Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использованию агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения", – говорится в пояснительной записке к документу.

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