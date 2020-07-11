В Украине мошенники научились обманывать банкоматы: достаточно один раз вставить карту

В Украине в июне по сравнению с маем количество выявленных скимминговых устройств (их мошенники устанавливают в банкоматах, чтобы скопировать данные карт) взлетело на 220%. Клиенты банков используют свои карты, а мошенники с помощью скримминга из банкоматов после делают дубликаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: скимминг – это один из самых сложных способ мошенничества. Для этого нужно специальное устройство для выпуска карт, камера или накладка на клавиатуру (чтобы подсмотреть пин-код), скимминговое устройство.

"Я бы сказала, что это сравнительно редкая схема. У банков есть относительно точная статистика. Если клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, то с скриммингом все иначе – мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом", – говорит Кобейник.

Так выглядит скимминг на банкоматах НПУ

Заместитель директора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко с таким мнением не соглашается: скримминг активно используют мошенники, технологии развиваются. Мол, злоумышленники фактически устроили "гонку вооружений с банками" и каждый раз находят новый способ обойти меры безопасности.

"Это не редкое явление. Устанавливается устройство или на картридер, или внутри самого картридера. И это проблема, их заметить практически невозможно. Но им же нужно еще и пин-код получить. Для пин-кода устанавливается миниатюрная камера, либо в фальш-панели, либо где-то рядом", – рассказывает Данильченко.

На фотографии ниже можно увидеть, как выглядит накладка на устройство для считывания карты. Мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата, или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.

После уже другой мошенник снимает скимминг, камеру или накладку. Дальше они используют собранную информацию для выпуска идентичных карт. Скимминг считывает данные магнитной ленты на карте, что позволяет выпустить дубликат.

Потом мошенники в разных банкоматах с поддельными картами и паролями проверяют счета и снимают все до последней копейки. Жертва этой схемы понимает, что лишилась средств, только после того, как они пропадают со счета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине работает целая группа сайтов-подделок, которая выманивает банковские данные и используют их для перевода средств с карт своих жертв. Чаще всего такие сайты маскируют под онлайн-магазины или площадки для перевода средств, пополнения мобильного счета и т.д.