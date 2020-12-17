В Украине будут по-новому штрафовать за маски на подбородках: "слуги" приняли закон

В Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно (прикрывая нос и рот). За нарушения этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Соответствующий законопроект №3890 во втором чтении приняли 241 голосами, большинство из которого от "Слуги народа". Документ разработал Кабинет министров и подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль еще несколько месяцев назад.

Так, согласно документу, предприятия всех форм собственности (начиная от торговых центров и заканчивая государственными учреждениями) должны контролировать, чтобы их посетители не снимали маски уже в помещении.

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Отметим, до этого уже приняли похожие правила, но с наказанием для физлиц, которые неправильно носят маски в общественных заведениях. Для них предусмотрели штрафы в размере от 170 до 255 грн. Также важно отметить, что без контроля за выполнением законодательства, результатов от таких правил не будет.

Маска, которая надета неправильно – административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции или санитарно-эпидемиологической службы. После начала карантина правоохранители стали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.