В Украине без повышения пенсий останутся миллионы: кому и почему ничего не прибавят в мае

В Украине майское повышение пенсий не коснется нескольких миллионов человек. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какой-либо индексации.

О том, кто и почему не получит прибавку к пенсии и от чего зависит ее размер – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто не получит прибавку в Украине

Без прибавок останутся миллионы: из 11,4 млн пенсионеров повышение получат в рамках индексации всего 6,9 млн человек. Чтобы разобраться, кто останется без денег, нужно в первую очередь понять, как будет происходить перерасчет.

Первая категория – украинцы, которые мало зарабатывают. Итак, все пенсии украинцев считают по формуле:

средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и умножить на 1%;

Для примера, в 2019-м при расчете пенсии учитывали среднюю зарплату по стране в размере 6 тысяч 188 гривен 89 копеек. Предположим, что на пенсию выходил украинец с 26 годами стажа и зарплатой, которая составляла 90% средней. В таком случае размер пенсии по формуле составит всего 979,2 грн (4188 × 0,9 × 26 × 1%). Выплату автоматически "дотянут" до минимальной. Сейчас это 1638 грн.

В рамках индексации пенсию повысят на 11%. Но не 1638 грн (с учетом доплаты до размер минимальной), а выплату по формуле – то есть 979,2 грн плюс 11%. Это будет 1087 грн, что все равно меньше минимальной выплаты. Поэтому даже после индексации в мае такой пенсионер продолжит получать свои 1638 грн.

Пенсии в Украине

Хорошая новость ждет тех, кто выполнил полное требование по стажу. Для женщин это 30 полных лет, а для мужчин – 35 лет. Для них с 1 мая минимальная пенсия составит 2100 грн.

Вторая категория – украинцы, которые выходили на пенсию по специальным законам. Силовики, народные депутаты, судьи и еще целый ряд категорий выходили на пенсию раньше общего пенсионного возраста или получали пенсии по своей специальной формуле. Для них, отмечает директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин, повышения в рамках индексации не будет.

Третья категория – те, кто сейчас получает надбавки за дополнительный стаж. "Те, кто имеют сверхстаж – свыше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – получают надбавки к пенсии, однако индексировать будут основной размер пенсии", – пояснила чиновница. Что это означает? Если вы имеете 15 лет дополнительного стажа, вы можете претендовать на надбавку к пенсии в размере 15%. При этом повышать будут "чистый" размер пенсии, без учета надбавки. Поэтому повышение составит в таком случае не 11%, а, например, 5-6%.

Главная проблема остается: что делать с бедными украинцами

В прошлом году 1,9 млн украинцев повышение пенсий на себе не почувствовали. Все дело в том, что размер их выплаты был и так меньше минимального, поэтому перерасчет ничего не дал. Тогда Кабмин решил единоразово выплатить им по 2,4 тыс. грн.

В этом же году украинцы с минимальными пенсиями останутся вовсе без доплат, если у них нет 30-35 лет стажа. К примеру, если мужчина честно отработал 34 года, вышел на пенсию, но при этом имел невысокую зарплату, в мае он рискует остаться вовсе без каких-либо доплат.

Аналитик Егор Комов, которые изучал пенсионную систему одной из европейских стран, объясняет: проблема заключается в том, что коэффициент оценки стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%. То есть роль зарплаты сейчас выше, чем роль стажа. Поэтому даже с большим стажем и низкой зарплатой на существенные выплаты претендовать нельзя.

"Солидарные пенсионные системы переживают кризис практически во всех развитых стран. Это связано и с демографической ситуацией, и с ситуацией в экономике. В нашем законе о пенсионном обеспечении уже заложен выход из этой ситуации. Есть три уровня пенсионной системы, у нас работает полноценно только один – солидарный. То есть те пенсии, которые выплачиваются из социальных взносов работающих. Нужно запускать накопительный и добровольно накопительные уровни, тогда можем рассчитывать, что старость не будет отождествляться с бедностью", – говорит Комов.

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