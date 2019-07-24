В Киеве подскочит цена на аренду квартир после выборов: названа неожиданная причина

В августе в Киеве начнет дорожать аренда жилья. Цены на комнаты будут стартовать от 3000 грн, а квартиры в спальных районах - от 6,5-7 тыс гривен.

В этом году на спрос заметно повлияют новоизбранные народные депутаты, которые подогреют рынок жилья бизнес-класса. Об этом пишет "КП в Украине". Также под конец лета в столицу приедет много новых студентов.

"Студенты чаще всего снимают квартиры в складчину. В этом сезоне аренда комнат в пешей доступности от метро стартует от 3000 грн. В популярных районах цена комнаты может составлять 4-5 тыс. гривен. А на однокомнатные квартиры в спальных районах цены будут от 6,5-7 тыс. грн", - рассказывают в одном из крупных агентств недвижимости.

Традиционно самое дешевое жилье, говорят риелторы, - в Днепровском и Деснянском районах Киева. Но они предполагают, что цены могут немного просесть на Борщаговке - из-за того, что сейчас туда не ходит скоростной трамвай. Жилье в прицентральных районах и на Позняках или Осокорках будет стоить примерно одинаково - от 9,5-10 тыс. грн. Разница лишь в том, что в центре, скорее всего, это будет старый жилой фонд, а на левом берегу - новостройки. Также в будущую стоимость аренды стоит закладывать коммуналку - от от 600-700 грн летом до 2 тыс. грн зимой.

Квартиры в Украине

Издание сообщает, что новоизбранные народные депутаты и их помощники будут поднимать цены в жилье бизнес-класса и элитного. "Они ищут новое жилье в прилегающих к центру или центральных районах с хорошим ремонтом. Такие квартиры сдаются от 15-20 тыс. грн в месяц. При этом верхняя планка может уходить за 100 тыс. грн. Например, несколько квартир в суперэлитном новом ЖК в центре Киева сдаются по $12 тыс. Такие же цены иногда встречаются и в районе улиц Лютеранской или Институтской, прилегающих к зданию Рады", - сказано в материале.

По прогнозам, новые политики увеличат спрос на дорогое жилье, но он вряд ли вырастет более чем на 10%. Эксперты предполагают, что цены в этом сегменте будут оставаться высокими вплоть до нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже к концу лета ожидается значительное подорожание аренды жилья. Стоимость квартиры может вырасти на 10-20%. Мы выяснили, как и почему может подорожать недвижимость в Киеве и других крупных городах.

Тем временем народный депутат-миллионер Юрий Береза получал от государства материальную помощь на компенсацию аренды жилья в Киеве. Информацию об этом обнародовала газета Верховной Рады "Голос Украины". Всего материальную помощь на компенсацию аренды жилья получили 156 нардепов.

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