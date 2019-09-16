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17 сентября • обновлено в 02:17
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Украинцы заплатят по 4 тыс. на пенсии: сюрпризы бюджета-2020

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Дефицит Пенсионного фонда, согласно проекту бюджета Украины, в 2020-м составит рекордные 172,5 млрд грн. Если эту сумму разделить на всех украинцев, каждый заплатит своими налогами по 4,1 тыс. грн.

Кроме того, отдельно работающие платят единый соцвзнос в размере 22% от зарплаты. Большая часть этой суммы также поступает в ПФУ. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Кроме того, 2020-й – период пиковых выплат по государственному долгу. Почти 40% доходной части бюджета придется отдать кредиторам страны. В сумме погашение госдолга и его обслуживание обойдется бюджету в рекордные 421,6 млрд гривен.

Пенсии в Украине

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Если все эти деньги разделить на официальное количество населения (чуть больше 42 млн человек), получится, что каждый, в том числе младенцы и старики, должны своими налогами заплатить около 10 тыс. грн. И это только в следующем году. Проблем с выплатами, заявила министр финансов Оксана Маркарова, не возникнет. Мол, сейчас резервов достаточно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели и украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Мол, и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности.

Традиционно больше всего денег выделят на Министерство социальной политики. Именно они распределяют большую часть выплат и субсидий. Им достанется 290 млрд грн. Для сравнения, на Минэнерго и защиту окружающей среды дадут всего 8,7 млрд грн. Подробнее можно ознакомиться с помощью инфографики. К слову, на НАБУ потратят чуть больше 1 млрд, а на НАПК – 0,812 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Кажіть правду, адже серед 500тис.військ.пенсіонерів дійсно ВІЙСЬКОВИХ трохи більше 100тис., а всі інші це МУСОРНЯ.
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