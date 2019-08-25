Украинцев ждет массовый перерасчет пенсий: когда и как

В Украине минимальную пенсию увеличат в декабре 2019-го с 1564 до 1638 грн, а максимальную - с 15,6 до 16,3 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. А уже в 2020-м украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не менее 1,8 тыс. грн. Так, пенсии в 2020-м повысят несколько раз – в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн. Также стоит отметить, что при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле. Правда, уже в марте 2020-го их выплаты пересчитают с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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