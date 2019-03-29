Украинцев обязали сортировать мусор: платить придется больше 

В Украине узаконили практику применения различных тарифов на вывоз мусора, позволив муниципалитетам повышать цены, если отходы не просто вывозятся на свалку, а сортируются и перерабатываются.

Соответствующее решение 27 марта принял Кабинет министров, передает UBR. Чиновники полагают, что дифференцированная тарификация услуг по вывозу сортированного и несортированного мусора будет стимулировать людей и бизнес уделять больше внимания проблеме отходов.

"Расписан механизм, как вы можете сортировать бытовые отходы, но это лишь рекомендации. Также написали о том, что должен быть разный тариф для сортированных и не сортированных отходов. Но о том, какой он будет, кто его будет устанавливать и контролировать - нет ни слова", – отмечает коммуникационный менеджер ОО "Украина без мусора" Ивана Давыденко.

Мусор во Львове Пресс-служба БПП

С 1 января, согласно закону "Об отходах", сортировать мусор обязаны все. Правка, которая запрещает захоронение на полигонах не переработанных бытовых отходов, была внесена в закон еще в 2012 году. Осенью в полную силу заработало Соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому все законы, которые соответствуют европейским нормам, должны выполняться. Но это в теории.

На практике же все выглядит иначе: переработано и утилизировано около 5,8% бытовых отходов, из них: 2,71% сожжены, а 3,09% попали на заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие заводы. Как видно, украинцы не спешат сортировать свой мусор. Сказывается и неподготовленность самих городов к сознательному обращению с мусором. Например, в Киеве работает единственный в Украине мусоросжигательный завод "Энергия" построенный еще в 1986 году.

Отметим, украинцы в многоэтажках вскоре будут устанавливать в раковинах специальные "дробилки" (диспоузеры) пищевых отходов, а в селах обяжут вывозить стоки или строить на улицах водоотводы.

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