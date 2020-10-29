Украинцам пересчитали зарплаты: кто получает больше всех

В Украине средняя зарплата в сентябре 2020-го по сравнению с сентябрем 2019-го выросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всего за месяц ее повысили на 4,3%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2020 года составила 11998 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)", – отмечается в публикации.

По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с сентябрем 2019-го) – на 12,3%. Традиционно больше всего зарабатывают в Киеве – 17 253 грн.

Где украинцы зарабатывают больше всех:

Украина – 11998 грн;

Винницкая – 10772 грн;

Волынская – 9766 грн;

Днепропетровская – 12036 грн;

Донецкая – 12981 грн;

Житомирская – 9979 грн;

Закарпатская – 11141 грн;

Запорожская – 11987 грн;

Ивано-Франковская – 10501 грн;

Киевская – 12109 грн;

Кировоградская – 10220 грн;

Луганская – 10773 грн;

Львовская – 11009 грн;

Николаевская – 11635 грн;

Одесская – 10669 грн;

Полтавская – 11300 грн;

Ровенская – 10382 грн;

Сумская – 10168 грн;

Тернопольская – 9905 грн;

Харьковская – 10666 грн;

Херсонская – 9875 грн;

Хмельницкая – 10085 грн;

Черкасская – 10031 грн;

Черновицкая – 9871 грн;

Черниговская – 9896 грн;

Киев – 17253 грн.

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