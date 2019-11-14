У кого заберут субсидии: в бюджете на 2020-й сократят расходы на миллиарды

В проекте бюджета на 2020 год, который рассмотрят во втором чтении 14 ноября, финансирование субсидий сократили до 47 млрд (а в 2019-м – 55 млрд грн). Снижение расходов планируют компенсируют за счет роста доходов семей.

Также "Слуга народа" поддержала ряд решений, которые позволит отсеять украинцев, которые незаконно получают выплаты. Так, созданы единые реестры получателей выплат, принят закон который предусматривает проверку субсидиантов.

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Вернуть субсидию тем, кто нарушил правила и солгал в декларации, нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!