Цены в СССР: что можно было купить на зарплату в условиях дефицита

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

Об этом говорится в публикации на Leprechaun.land, в которой сравнили доходы граждан с ценами в магазинах во время так называемого "застоя" в 1975-1985 годах.

В качестве иллюстрации там взята фотография из обычного продуктового советского магазина. Обращают на себя внимание полки с крайне малым ассортиментом товаров (четыре вида консервов и несколько трехлитровых банок с овощами) и объявление: "Водка по талонам".

Цены в СССР

Средний доход для разных категорий населения:

40 руб. – институтская стипендия;

80 руб. – зарплата медсестры;

70-130 руб. – з/п молодого специалиста;

200 руб. – средняя з/п по стране;

300 руб. – доход подполковника ВС;

450 руб. – з/п секретаря обкома партии;

600 руб. – доход министра.

Стоит отметить, что зарплаты как правило были жестко фиксированными, так что зарабатывать больше государство своим гражданам не давало. Следовательно, в результатах своего труда мало кто был по-настоящему заинтересован.

За одну копейку можно было совершить покупку: стакан газировки, коробок спичек.

Цены в СССР

Если в кармане было 3 копейки, можно было купить стакан кваса либо проехаться на трамвае.

Цены в СССР

За 10 копеек можно было купить килограмм картошки или стаканчик ягодного мороженного (мифическое "самое вкусное мороженное" – объект особой любви фанатов СССР).

11 копеек стоил беляш или эскимо на палочке. Поллитровый пакет молока стоил тогда 16 копеек, столько же – буханка ржаного хлеба.

Цены в СССР

Пачка сигарет "Космос" стоила 70 копеек. Ощутимо дорого по сравнению с "классической" зарплатой в 120 рублей.

Цены в СССР

За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.

К слову, пластинка эта, скорее всего, оказалась бы производства фирмы-монополиста грамзаписи "Мелодия". Цены на иностранные пластинки или их копии по сравнению со средними зарплатами буквально уходили в космос.

Цены в СССР

Свидетельство этому – цена за 60-минутную кассету, целых 4 рубля. "За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик", – отмечают в публикации.

Цены в СССР

Обычный “Кубик Рубика” стоил очень дорого – 10 рублей.

Цены в СССР

Дальше идут вещи, которые вместе с ростом цены переходили в разряд дефицита. Велосипед “Орленок” стоил 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.

Цены в СССР

Акустическая гитара Cremona стоила 70 рублей.

Цены в СССР

В 96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, "украшавший" стены советских квартир. На самом деле их вешали от обычной бедности жизни и общей убогости советских жилищ. Чтобы их купить, многим советским гражданам приходилось часами стоять в очередях.

Цены в СССР

Из разряда настоящего дефицита – магнитофон “Электроника 302″. За его нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.

Цены в СССР

Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.

Цены в СССР

Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс. руб.

Цены в СССР

ВАЗ-2106 стоил уже 7200 рублей.

Цены в СССР

"Элитная" ГАЗ-24 “Волга” в СССР стоила 9000 рублей.

Цены в СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, в эпоху СССР существовали пропагандистские утверждения, что якобы советские граждане получали лучше в мире образование и медицинское обслуживание. Издание "Медуза" развеяла самые известные мифы о жизни в Советском Союзе в "золотом веке", который пришелся на 1970–80-е годы.

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