Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Текст решения опубликован в Едином реестре судебных решений. Дело против главы государства открыли 7 июля после обращения главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

Причина – несвоевременная подача Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

Отмечается, что действие закона "О предотвращении коррупции" распространяется на президента, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона

Как писал OBOZREVATEL: