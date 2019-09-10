Снижение налогов в Украине: в "Слуге народа" рассказали, когда это может произойти

Глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что налоги на фонд оплаты труда в Украине можно будет уменьшить только через 2-3 года.

Об этом депутат от "Слуги народа" сказал OBOZREVATEL, комментируя вопрос о возможной отмене военного сбора.

По его словам, сбор – это манипуляция, скрыто увеличивающая НДФЛ (с 2016 года налог на доходы физлиц в Украине составляет 18%).

"Военный сбор – по сути составляющая налога на доходы физлиц. Это была манипуляция, мы можем смело говорить, что на самом деле у нас НДФЛ 19,5%. Мы выступаем за то, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда (включает в себя ЕСВ + НДФЛ + военный сбор. – Ред.). Но в ближайшей перспективе не видим такую возможность из-за большого недофинансирования социальных программ, пенсионного фонда. Нужно решать комплексно и выходить к такому решению через 2-3 года", – сказал Гетманцев.

Гетманцев рассказал о возможности снизить налоги

Как сообщал OBOZREVATEL, новый законопроект №1232 о налоговой амнистии, который подан народным депутатом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым, предоставляет лазейки для коррупционеров и представителей криминального мира.

В Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

В Украине предложили ввести добровольный налог для представителей IT-индустрии. Деньги с него должны идти на поддержку их начинающих коллег.

Также Кабмин планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

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