Выбираем школьную форму: что нужно знать родителям учеников

Перед началом учебного года в Украине в магазинах и на школьных ярмарках появился большой ассортимент школьной формы, которая не соответствует стандартам качества.

Как производители школьной формы обманывают покупателей, рассказала в эфире ObozTV председатель правления ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Влада Миронова.

По ее словам, активисты два года проверяли качество формы и увидели проблему. Производители не маркируют детскую одежду как школьную, чтобы не нести ответственности за качество и безопасность этих вещей.

"По внешнему виду мы видим, что родители будут покупать эту одежду для школ. Но производитель, чтобы уйти от ответственности, на маркировке пишет просто – "брюки для мальчиков" или "юбка для девочек", - объяснила Миронова.

В результате, по словам эксперта, контролирующие органы не могут выписать штрафные санкции этому производителю за то, что он так написал на маркировке. "Если бы он написал "школьная одежда", была бы ответственность", - объяснила она.

"Они используют другую ткань, заменяют 100% коттон на полиэстер. Но бывали ситуации, когда писали 100% коттон, а проверка показывала 100% полиэстер. Это введение в заблуждение потребителя", - рассказала эксперт.

Как отметила Миронова, некачественная форма попадается не только на вещевых рынках, но даже в специализированных магазинах и на школьных ярмарках.

Она считает, что в нынешнем году такой формы будет намного больше, и потребители сегодня не защищены.

"Родителям надо обращать внимание, во-первых, кто производитель, во-вторых, на цену. Качественная и безопасная вещь не может стоить дешево", - посоветовала эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее советник министра образования Иванна Коберник рассказала, какие нововведения ожидают украинских первоклассников с 1 сентября в результате образовательной реформы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.