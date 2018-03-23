Ryanair зашла в Украину: как изменится цена авиабилетов

Приход ирландского лоукостера Ryanair в Украину не приведет к снижению стоимости перевозок других работающих в стране авиакомпаний.

"Я думаю, что вначале Ryanair будет привлекать пассажиров в том числе и промотарифами. Но как будет складываться ситуация в дальнейшем - думаю, что, возможно, будет как с WizzAir, которая на украинском рынке давно отказалась от очень дешевых тарифов", - заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, пишет "Апостроф".

По его словам, решение WizzAir было обусловлено низкой покупательной способностью украинцев, что не позволяло авиакомпании продавать билеты с высокими тарифами.

"Тарифы в 5-10-20 евро – это заведомо убыточные тарифы, которые, конечно же, не покрывают все расходы авиакомпании, это просто маркетинговая игра, чтобы максимизировать свои доходы", - пояснил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландской авиакомпанией Ryanair.