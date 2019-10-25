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25 октября • обновлено в 13:56
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Работает бесплатно: всплыли подробности о новой должности Князева у Авакова

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Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова бесплатно.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передают "Українські новини". "Князев приказом МВД от 26.09.2019 назначен советником министра внутренних дел (на общественных началах). Также информируем, что советники министра на общественных началах назначаются на 1 год и не находятся с МВД в трудовых отношениях", – говорится в ответе МВД.

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Работает бесплатно: всплыли подробности о новой должности Князева у Авакова

ukranews.com

В министерстве отметили, что советники в своей работе руководствуются Конституцией и законами, актами Президента и Кабинета Министров. Также там привели список задач и функций Князева на этой должности. Среди них – "информационное, консультативное, экспертно-аналитическое, правовое и иное обеспечение деятельности министра" по различным вопросам, связаным с работой МВД.

Работает бесплатно: всплыли подробности о новой должности Князева у Авакова

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Польские таможенники задержали бывшую жену Князева Викторию на границе. Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

  • По информации источника OBOZREVATEL, на Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.

  • 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке с занимаемой должности.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персоны
Сергей Князев Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
зарплата Министерство внутренних дел Украины
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Валевич Борис
Валевич Борис
ну никак не оторвешь свиней от корыта
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