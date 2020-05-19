Прожиточный минимум в Украине хотят резко повысить: в "Слуге народа" выдвинули кардинальное предложение

В Украине размер прожиточного минимума (ПМ) могут увеличить в несколько раз, а для работоспособных вовсе повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.

Об этом говорится в проекте рекомендаций, разработанных по итогам парламентских слушаний. Документ зарегистрировала нардеп от "Слуги народа", глава комитета по соцполитики Галина Третьякова.

На что влияет прожиточный минимум? От размера ПМ зависят выплаты для всех украинцев: пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы.

Какой сейчас прожиточный минимум в Украине? Общий показатель составляет 2027 грн, для детей до 6 лет – 1779 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2218, для взрослых – 2102 грн, а для пенсионеров – 168 грн.

Что предлагают изменить? Парламентский комитет Верховной Рады рекомендует Кабинету министров ускорить процесс формирования прожиточного минимума таким образом, чтобы его размер приблизить к реальному (это может привести к росту ПМ в несколько раз).

Кроме того:

заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн);

установить необлагаемый минимум на уровне ПМ.

Какой ПМ установили в разных странах?

Люксембург - 2000 евро

Франция - 1254 евро

Германия - 1240 евро

Финляндия - 1170 евро

Великобритания - 1087 евро

Нидерланды - 1080 евро

Бельгия - 1030 евро

Австрия - 1010 евро

Италия - 855 евро

Испания - 645 евро

Как сообщал OBOZREVATEL:

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