Прожиточный минимум в Украине хотят резко повысить: в "Слуге народа" выдвинули кардинальное предложение

В Украине размер прожиточного минимума (ПМ) могут увеличить в несколько раз, а для работоспособных вовсе повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.
Об этом говорится в проекте рекомендаций, разработанных по итогам парламентских слушаний. Документ зарегистрировала нардеп от "Слуги народа", глава комитета по соцполитики Галина Третьякова.
На что влияет прожиточный минимум? От размера ПМ зависят выплаты для всех украинцев: пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы.
Какой сейчас прожиточный минимум в Украине? Общий показатель составляет 2027 грн, для детей до 6 лет – 1779 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2218, для взрослых – 2102 грн, а для пенсионеров – 168 грн.
Что предлагают изменить? Парламентский комитет Верховной Рады рекомендует Кабинету министров ускорить процесс формирования прожиточного минимума таким образом, чтобы его размер приблизить к реальному (это может привести к росту ПМ в несколько раз).
Кроме того:
заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн);
установить необлагаемый минимум на уровне ПМ.
Какой ПМ установили в разных странах?
Люксембург - 2000 евро
Франция - 1254 евро
Германия - 1240 евро
Финляндия - 1170 евро
Великобритания - 1087 евро
Нидерланды - 1080 евро
Бельгия - 1030 евро
Австрия - 1010 евро
Италия - 855 евро
Испания - 645 евро
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 сентября экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше: реальная сумма, по подсчетам правительства, составляет 4000 грн и выше.
Во время пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский также пообещал, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться. По его словам, он должен равняться 4300 грн.
Однако в ноябре Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2020 год и чуда не произошло: прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн – до 2027 грн. Следующие два повышения запланированы с 1 июля (на 91 грн) и с 1 декабря (еще на 71 грн). Таким образом, в конце 2020 года прожиточный минимум составит всего лишь 2189 грн.
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