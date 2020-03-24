Падение нефти обвалит цены на коммуналку в Украине: как изменятся тарифы

Стоимость газа на открытом рынке из-за падения цен на нефть с учетом НДС с февраля по март упала на 28%, цены для украинцев снизили на 14% до 3.4 грн за куб. В результате со временем на 10% могут подешеветь отопление и горячая вода.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Обвал цен на нефть положительно скажется на всех странах, которые импортируют нефть. Для Украины это означает, что снизятся цены на газ, бензин и топливо. НБУ оценил эффект от такого падения в $6 млрд экономии. Но с другой стороны – сырьевой рынок связан. Дешевеет нефть – падают цены на металл, руду, зерно. То есть мы будем меньше зарабатывать на собственном экспорте.

"Для Украины это конечно позитив, поскольку мы являемся нетто импортером. Поэтому снижение цен на нефть отразится снижением цен на бензин, газ и топливо. Также ожидаем снижение стоимости коммунальных тарифов", – рассказывает аналитик Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!