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24 марта • обновлено в 03:20
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Падение нефти обвалит цены на коммуналку в Украине: как изменятся тарифы

1.4т
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Стоимость газа на открытом рынке из-за падения цен на нефть с учетом НДС с февраля по март упала на 28%, цены для украинцев снизили на 14% до 3.4 грн за куб. В результате со временем на 10% могут подешеветь отопление и горячая вода.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Обвал цен на нефть положительно скажется на всех странах, которые импортируют нефть. Для Украины это означает, что снизятся цены на газ, бензин и топливо. НБУ оценил эффект от такого падения в $6 млрд экономии. Но с другой стороны – сырьевой рынок связан. Дешевеет нефть – падают цены на металл, руду, зерно. То есть мы будем меньше зарабатывать на собственном экспорте.

Падение нефти обвалит цены на коммуналку в Украине: как изменятся тарифы

"Для Украины это конечно позитив, поскольку мы являемся нетто импортером. Поэтому снижение цен на нефть отразится снижением цен на бензин, газ и топливо. Также ожидаем снижение стоимости коммунальных тарифов", – рассказывает аналитик Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
ЖКХ тарифы коммунальные услуги
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