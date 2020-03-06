Не могу платить кредит: как спастись от коллектора и что делать, чтобы не стать должником

В Украине уровень "плохих" кредитов один из самых высоких в Европе. Клиенты набирают долги и не всегда разумно относятся к выплатам. В результате сталкиваются с назойливыми звонками, штрафами и пеней.

Подробнее о том, что делать, если не получается вовремя вернуть кредит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Не внес платеж по кредиту: чем грозит?

Первое, что ждет должника – начисление штрафов и пеней по просроченному кредиту. После этого могут поступать звонки и сообщения от кредитора. Звонить могут в любое время, часто с клиентом говорят в жесткой и агрессивной манере.

"Мы используем время с 9:00 до 21:00 – это продиктовано здравым разумом и нормальным отношением к клиенту. Ведь когда у клиента задолженность, то наша цель – помочь ему решить эту проблему. Нет цели создать нервную ситуацию, неправильное отношение к компании, которое может даже привести к потере клиента", – рассказывает Александр Холод, директор ШвидкоГроші.

Следующий шаг – напоминания и просьбы перерастают в разговоры с коллекторами. Такой тип переговоров может быть неприятным, но цель этих диалогов одна – решить проблему с просроченным долгом, то есть оплата по кредиту.

Более радикальный шаг – кредитор имеет право подать в суд и там уже могут взыскать долг в размере в 3-4 взятых в долг сумм, и это без учета госпошлины и исполнительных сборов, которые тоже оплатит должник в случае проигрыша. Исполнительная служба имеет право в счет задолженности арестовать и продать на аукционе любое имущество. Квартиру, телевизор, машину, пылесос – что угодно. Кроме того, обычно такие должники получают запрет на выезд за рубеж.

Оформление кредита или рассрочки в Днепре

Еще варианты – исполнительная служба может списать средства с банковского счета должника или обязать работодателя удерживать с заработной платы сумму, на которую обращено исполнительное взыскание.

Кроме того, информация о должниках попадает в единый кредитный реестр. Поэтому получить деньги в любом банке будет значительно сложнее. Также, после исполнительных служб, должник рискует попасть во второй реестр – должников. А им пользуются и работодатели, и арендодатели, и другие лица, которые проверяют благонадежность того, с кем им предстоит сотрудничать.

С одной стороны, микрофинансовые организации (МФО) и банки должны следить за тем, чтобы с должниками обходились по закону. А с другой, единственный способ избежать неприятности – выполнять свои обязательства и платить. Если у вас уже возникла задолженность, и вы понимаете, что в ближайшее время не сможете выплатить – обратитесь сами к кредитору, попросите рассрочить платеж, возможно, приостановить проценты и пеню.

В отдельных случаях, если кредит не выплачивается из-за непредвиденных обстоятельств, кредитор может пойти на уступки. Но для этого нужно обратиться к нему с такой просьбой.

"Если задолженность реально существует, то самый действенный способ погасить ее – сделать частичный платеж или попытаться договориться о реструктуризации. Сделать это лучше как можно раньше, чтобы не допустить роста задолженности", – говорит Александр Холод.

Как предусмотреть риски: почему украинцы задерживают кредиты

Условно все случаи просрочки можно поделить на такие:

Техническая просрочка. Клиент просто не запомнил, когда нужно платить, забыл, не был уверен. В таком случае обычно сразу после напоминания платят и проблем с такими должниками нет.

Есть и те, кому жалко отдавать свои деньги. Берут кредит они охотно. Но берут они чужие деньги, а вот возвращать приходится свои. Они тянут, пытаются отсрочить выплату. Важно понимать, что в любом случае это чужие деньги и их придется возвращать.

Другие думают, что просто можно не платить. Мол, платят только слабаки, а их никак не наказать, никак не заставить платить. Они ищут уловки. Но, когда дело доходит до суда, все равно придется платить. Нельзя думать, что кредит забудется. Это не так. У нас срок финансовой ответственности в стране не ограничен, в отличие от исковой давности.

И последняя группа – мошенники, которые и не хотели возвращать деньги. С них сложнее всего получить назад долг, но чаще всего их выявляют еще на процессе оформления. Они приносят поддельные документы, скрывают данные.

Долг в любом случае придется возвращать

Главное заблуждение – "все не платят и мне можно не платить". Кредит в любом случае придется вернуть. Даже если вы игнорируете звонки и на вас не оформлено имущество, которое можно взыскать через суд, долг может значительно испортить будущее.

Если по каким-то причинам вам все же приходится общаться с коллекторами, то ШвидкоГроші советуют общаться спокойно и конструктивно, свои мысли излагать понятно и полно и не переходить на эмоции - криками и угрозами мало чего можно добиться.

"Часто те, кто не платит, думают, что у них хватит терпения выдержать звонки. Но современный коллекш выстроен умно и в нем работают люди, которые умеют заниматься взысканием задолженностей. Звонки от коллекторов так просто не прекратятся, так что лучше искать выход, а не просто ждать", - резюмирует Александр Холод.

Непогашенный кредит это лишение права оформить займ, лизинг и ипотеку в любом финансовом учреждении. Кроме того, он может привести к запрету на выезд за границу.

Подробнее с условиями кредитования и возвращения долга можно ознакомиться на любом из сайтов микрокредитования или же по телефону.

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