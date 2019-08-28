Налоговая реформа: у Зеленского рассказали, сколько придется заплатить за амнистию

В Украине введут платную налоговую амнистию. Чтобы задекларировать средства, которые заработали в тени, придется заплатить государству 5% от суммы.

Об этом в интервью ЭП рассказал Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с BEPS и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Мы предполагаем, что амнистия будет платной.

Общая ставка - 5%, сниженная - 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков.

Налоги в Украине

По его словам, цель налоговой амнистии - "дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа".

К слову, амнистия - это добровольное декларирование. "Никто никого не заставляет декларировать. Хочешь и дальше держать деньги в матрасе — держи. Никаких вопросов нет. Никаких санкций по отношению к тебе не будет. По крайней мере - в момент амнистирования", - подчеркнул депутат.

Налоговая амнистия не освобождает от ответственности за коррупцию и хищения. Документы, которые будут предоставлять для амнистии, не смогу использовать для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

всеобщее декларирование может коснуться всех, кроме пенсионеров и тех, кто получает деньги от государства;

украинцам придется разбираться в налоговых декларациях и следить за своими доходами;

нулевая декларация может позволить узаконить теневой заработок, но с другой стороны позволит пополнить бюджет.

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