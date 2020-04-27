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27 апреля • обновлено в 21:36
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Максимальную сумму пополнения карточек снизят до 5 тысяч: ПриватБанк раскрыл детали

3.6т
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С 28 апреля максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента снизится с 15 тысяч гривен в день до 5 тысяч.

Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, изменения связаны со вступлением в силу закона о финансовом мониторинге.

На денежные переводы с карты на карту (р2р) ограничения распространяться не будут, поскольку владельцы карточек предоставили свои данные в банк во время их оформления.

"Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения", – сказано в сообщении.

Ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тысяч гривен также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

Иллюстрация

Иллюстрация

ZIK

В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать. Все подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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