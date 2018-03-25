Компенсация за лекарства: эксперт показал разницу между Украиной и Польшей

Для того, чтобы программа по реимбурсации начала работать в полноценном режиме и украинцы смогли почувствовать эффект, необходимо серьезно увеличить финансирование программы. А пока поляки старше 70 лет получают лекарства бесплатно, украинские пенсионеры вынуждены 95% стоимости оплачивать из собственного кармана.

Об этом в эфире ObozTV заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Во многих странах люди даже не знают, сколько стоят лекарства. Например, в Польше вышел закон, который дает бесплатные лекарства тем, кому за 70 лет. А моя теща тратит 1500-2000 гривен в месяц на лекарства. А компенсируют ей всего лишь 100 гривен. На самом деле реимбурсация в данном виде – тоже хорошо, но как тренировка перед настоящей компенсацией", - считает Сердюк.

По его словам, на сегодняшний день на реимбурсацию государство выделяет 600 млн гривен, тогда как сумма должна быть в 100 раз больше. "600 миллионов или пусть будет 1 миллиард – это мизер. Этим миллиардом хотят нас спасти. Когда будут пускать 60 млрд гривен на реимбурсацию, тогда можно будет говорить о других вещах", - отметил он.

Ранее "Обозреватель" рассказывал, где и какие медикаменты можно получить по программе "Доступные лекарства".