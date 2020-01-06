Как платить за тепло в полтора раза меньше: любой украинец может резко урезать суммы в платежках

В Украине около 80% многоэтажек нуждаются в утеплении. Чтобы сократить расходы на тепло в таких домах, необходимо создать ОСМД, установить тепловой пункт и провести термомодернизацию.

О том, как экономить на отоплении, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько "плохих" домов?

Примерно 80% всего жилого фонда в Украине необходимо утеплять, подсчитали в профильном министерстве. И новые окна здесь не помогут. Необходимо по всему периметру дома обшивать стены утеплителем. А на это, вместе с теплопунктом, понадобится около 8 млн грн.

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Как платить меньше?

Шаг первый – создать ОСМД. Чтобы принять участие в программах финансирования, получить гранд, помощь от города или государства на утепление, в первую очередь необходимо создать ОСМД.

Второй шаг – установить тепловой пункт. Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой позволит сэкономить от 10 до 40%. Когда на улице тепло, подача тепла автоматически уменьшается.

В домах с горизонтальной разводкой системы отопления в идеале 100% квартир следует оборудовать индивидуальными (поквартирными) счетчиками тепла и регуляторами на радиаторные батареи.

Шаг третий – утеплить дом. Для этого придется приглашать энергоаудитора. Он изучит дом и разработает план утепления. Без него из-за утеплителя на стенах может появится плесень.

Важно утеплить стены по всему периметру здания от цоколя до конька крыши. Это требование государственных строительных стандартов по теплоизоляции зданий. Стоимость энергоаудитов на рынке колеблется от 10 до 20 тыс. грн. (50-100 грн. с квартиры) в зависимости от масштабов здания, количества квартир, отапливаемой площади.

Самое простое, на чем могут сэкономить жители многоэтажек, это расходы на электроэнергию, особенно если придется догреваться электрообогревателями. Если установить двузонный счетчик электроэнергии, можно в 2 раза меньше платить за электричество с 23:00 до 07:00. Замена ламп накаливания на LED даст экономию до 8 раз на электроосвещении. Использование розеток с таймерами поможет настроить автоматическое включение и выключение электроприборов в удобное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" в отдельных случаях коммунальные услуги можно не оплачивать, или же платить меньше. К примеру, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не нужно.

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