Как бесплатно получить землю перед реформой: сколько должны выделить каждому

В Украине каждый гражданин имеет право бесплатно получить до 2 гектар земли для ведения личного сельского хозяйства. При этом есть условие: у местной власти должны быть свободные паи, которые могут выдать украинцам.

О том, как и кто может получить землю, разобрался OBOZREVATEL.

Так, по закону получить землю можно, а на самом деле сделать это очень сложно. Например, министр экономразвития Тимофей Милованов в одном из интервью признался, что до работы в Кабмине пробовал получить свой пай. Не дали.

"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов премьер Алексей Гончарук.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Рынок земли в Украине

Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка; в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя; в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении; копию паспорта и идентификационного номера.

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