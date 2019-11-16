Как бесплатно получить землю перед реформой: сколько должны выделить каждому

В Украине каждый гражданин имеет право бесплатно получить до 2 гектар земли для ведения личного сельского хозяйства. При этом есть условие: у местной власти должны быть свободные паи, которые могут выдать украинцам.
О том, как и кто может получить землю, разобрался OBOZREVATEL.
Так, по закону получить землю можно, а на самом деле сделать это очень сложно. Например, министр экономразвития Тимофей Милованов в одном из интервью признался, что до работы в Кабмине пробовал получить свой пай. Не дали.
"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов премьер Алексей Гончарук.
Всего украинцам положено:
для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;
для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.
Рынок земли в Украине
Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка; в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя; в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении; копию паспорта и идентификационного номера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа". А уже 13 ноября поддержали законопроект в первом чтении.
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