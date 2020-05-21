Идея Банк запустил новую карту для предпринимателя: ключ к счету 24/7

Идея Банк предлагает физическим лицам-предпринимателям оформить Business Card с технологией бесконтактных платежей Contactless от Mastercard. Эта бизнес-карта – простой и удобный прямой ключ к счету 2600, дающий предпринимателю круглосуточный доступ к средствам на счете и возможность рассчитываться напрямую онлайн и оффлайн.

С Business Card от Идея Банка не приходится каждый раз переводить средства со счета 2600 на другие карты, чтобы пользоваться имеющимися деньгами. Карта позволяет осуществлять операции по безналичной оплате товаров и услуг, а также получать наличные. В частности, средства могут быть направлены на производственные нужды, потребности хозяйственного характера, получение чистого дохода ФЛП.

Карта открывается мгновенно и бесплатно. Действующие клиенты могут получить ее сразу при обращении, новые – после открытия счета (тоже бесплатно). Также есть возможность оформить именную карту.

За снятие наличных в банкоматах Идея Банка в Украине комиссия составит 0,8% (минимум 2 грн), в ​​кассах других банков без учета их комиссий – 1,5% + 5 грн. В день можно снять до 50 тыс. грн. За более крупной суммой нужно будет обратиться в отделение банка.

Кроме того, предприниматель может установить дополнительные лимиты суточных транзакций.

Как и ранее по счету, так и после оформления Business Card предприниматели могут получать информацию о движении средств по счету через онлайн-банкинг iFOBS, тут же доступны основные опции классического онлайн-банкинга.

"Нашу новую Business Card давно ждали наши клиенты, а в сегодняшних реалиях это становится еще более актуальным. Предприниматели – движущая сила в экономиках многих развитых стран, и мы в Идея Банке стремимся предоставить им сервис такого уровня, чтобы они могли выделять больше сил и ресурсов для собственного дела, а мы предложим им для этого необходимые и удобные финансовые инструменты", – отметила Юлия Соколова, директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества. Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша). Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

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