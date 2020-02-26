Министерство энергетики и защиты окружающей среды возмутилось зарплатой главы ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, который заработал за 2019 год 647 800 долларов.

Как сказано на сайте ведомства, одних только премий Сирота получил на 10 миллионов гривен (около 430 тысяч долларов). При этом его зарплата выросла с июля более чем в три раза и составляет почти 782 тысячи гривен (около 32 тысяч долларов) в месяц.

В министерстве обратили внимание, что Сирота получил больше, чем президента США Дональд Трамп, зарплата которого составляет 400 тысяч долларов в год.

В связи с этим ведомство приняло решение об увольнении члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия и объявило конкурсный отбор на эту должность.

Отмечается, что размер премий и должностного оклада в Укргидроэнерго установил набсовет, который был сформирован в июле 2019-го правительством Владимира Гройсмана.

Игорь Сирота Цензор.нет

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Владимир Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты, поставив министрам жесткий ультиматум.

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