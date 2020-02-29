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29 февраля • обновлено в 14:56
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Где в Украине платят от 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

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В Украине из пяти самых высокооплачиваемых вакансий февраля четыре – работа для программистов, еще одна – менеджер из сферы IT. Среди открытых предложений больше всего предлагают net-программистам.

Об этом говорится в данных одного из крупнейших кадровых порталов страны. Так, среди топ-вакансия по уровню оплата всего одна – не для программиста. Так, Тим лидер (имеет технические знания и организовывает работу чаще всего в IT-компаниям) в среднем может зарабатывать около 40 тыс. грн.

Где в Украине платят от 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

Топ высокооплачиваемых вакансий:

  • Net-програмист – 66 000 грн

  • Программист Java – 50 000 грн

  • ASP.Net програмист – 43 000 грн

  • Тим лидер – 40 000 грн

  • Android-програмист– 40 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
зарплата работа
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Kom AV
Kom AV
Android-програмист - это кто такой, bot что ли, а Тим лидер - это то кто первый надевает кастрюлю и выше всех прыгает?..
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