Главная Новости
28 мая • обновлено в 16:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: список

Читать материал на украинском

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых богатых украинцев. Список возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко.

Совокупное состояние всех участников составило $31,4 млрд. Об этом сообщается в выпуске журнала Forbes. Рейтинг был составлен впервые с 2016 года.

Украинский рейтинг Forbes

Украинский рейтинг Forbes

Сколько денег у первой тройки

На первом месте оказался бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. "По сравнению с пиковым, 2013 годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", – отметило издание.

На втором месте – владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте – пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с $1,4 млрд. Он вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку – супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".

Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский, состояние которого оценили в $1 млрд.

Миллионеры из IT

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый – основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

В рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30).

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов.

Первым в мире долларовым триллионером (тем, чье состояние составляет тысячу миллиардов долларов или больше) может стать владелец компании Amazon Джефф Безос.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "список Forbes" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
список Forbes
Персоны
Ринат Ахметов Виктор Пинчук Дмитрий Фирташ Евгений Черняк Павел Фукс Игорь Коломойский Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Forbes миллиардеры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
2
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги