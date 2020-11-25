Если завтра локдаун: как компенсировать украинцам их потери

В материале о "красных гривнях" (читали хорошо и много, но не сделано не было ничего) я уже описывал один из возможных способов экономической защиты в условиях пандемии; здесь развивается та же тема под несколько иным углом, но с той же целью – минимизировать потери граждан из-за вынужденного падения доходов при растущих из-за коронавируса затратах.

Повсеместно распространяется информация о заболеваемости, количестве выздоровевших и умерших, но при этом почти нет цифр относительно того, насколько выросла смертность по сравнению с сопоставимым по длительности периодом до пандемии и насколько по сравнению с ним же сократилась средняя продолжительность жизни. Это отсутствие понятной статистики дало повод сторонникам конспирологии отрицать реальную опасность пандемии и считать её мифом, созданным в политических или экономических целях, приходилось даже слышать, что два необъяснимых феномена – COVID-19 и по-прежнему мощный, несмотря на свою явную необеспеченность, американский доллар – когда-то рухнут оба практически одновременно.

Не имея информации для того, чтобы присоединиться к такой позиции либо же, наоборот, её отвергнуть, отмечу лишь, что для всеобщего понимания ситуации широкое распространение соответствующих цифр в наше статистиколюбивое пандемическое время было бы в самом деле полезным. Иначе всё больше будет тех, кто уверен, что "дурят всех и всюду", просто "там" это делают умнее и знают зачем…

Поскольку запах локдауна в Украине, да и не только у нас, становится всё ощутимее, альтернатива, которая с этим связана, очевидна: либо массовое ещё большее обнищание, либо какая-то компенсация вызванных вынужденной безработицей (и предохранением) финансовых потерь, позволяющая минимизировать личный ущерб и каждого в отдельности, и страны в целом. Снова вставлю свои 5 копеек по этому поводу.

Наиболее простой и честный ответ на вопрос, где взять, – нарисовать, но важно, что именно и в каком количестве. Если нет желания заменить нищету инфляцией и, как следствие, всё равно нищетой, то рисовать надо не деньги, а точнее – не совсем деньги.

Опять имею в виду временные (действующие до окончания пандемического кризиса или хотя бы локдауна) эрзац-сертификаты целевого назначения (на товары первой второй необходимости, предметы питания и всё прочее, без чего нельзя обойтись, включая всё, что связано с медициной, а также повседневным бытом и жизнеобеспечением) – возможно даже именные/персонифицированные (во избежание злоупотреблений), подлежащие отовариванию согласно обозначенному на них номиналу в государственных, коммунальных, а также частных, но согласившихся на неизменность цен (каковая касается и гос/коммунпредприятий) точках продажи товаров и услуг, защищённые на уровне денежных знаков (или на почти таком уровне), не подлежащие передаче, кроме как при такой покупке, не подлежащие обмену ни на какую бы то ни было валюту, ни на "нормальные" гривни и утрачивающие силу целиком и полностью без какой бы то ни было компенсации в некий день "Ч" (а ещё лучше ночью с объявлением об этом тогда, когда всё перед этим моментом "Ч" закрыто, и узнаванием в основном по принципу "а поутру они проснулись"), чтоб никто ничего не копил, а только тратил на то, что действительно нужно.

Тогда инфляционный всплеск от такой эрзац-сертификат эмиссии будет сведён к минимуму и выразится только в том, что высвободятся "обычные" деньги, которые без таких сертификатов были бы потрачены на то, что купили за эти сертификаты, но эта высвободившаяся денежная масса лишь частично покроет общее локдаунно пандемическое снижение покупательной способности и сколько-нибудь существенного роста цен даже на прочие (не защищённые вышеуказанной ценовой стабильностью) товары/услуги не вызовет.

Предполагается при этом, что наряду с описанными ограничениями/условиями будут соблюдаться принципы разумной достаточности и социальной справедливости, о чем далее. Но при этом сразу вынужден оговорить и то, что речь, разумеется, никак не идёт о том, что предложенный механизм –идеальный. Ни пандемия, ни локдаун ничего идеального не предполагают. Речь только о каком-то смягчении потерь – замене весьма большой беды определённой неприятностью.

Лучше уж то, что кажется фантастическим, но реально может спасти, чем та ненаучная фантастика от хорошо оплаченных прожектёров, что уже вошла в привычку.

Ещё раз подчеркну, что сертификаты такие деньгами по большому счёту не являются, поскольку лишены функций средства платежа по долгам, средства накопления и мировых денег, да и функцию средства обращения выполняют очень ограниченно, к тому же — временно. Но жизнь они всё равно облегчат, хотя и не вызовут сколько нибудь резкого инфляционного всплеска.

Компенсации посредством выдачи таких сертификатов должны подлежать:

во-первых (но НЕ ЭТО будет основным направлением!), в течение периода, на которые сертификаты вводятся, налоги с оставшихся (чудом уцелевших) доходов физических лиц, включая в том числе частных предпринимателей,— "подоходный" (НДФЛ) и военный сбор или же единый налог — что всего лишь даст людям хоть что-то в связи с возросшей сложностью заработка, если он вообще остался, и возросшими при пандемии затратами, но ещё не компенсирует саму потерю заработка;

во-вторых, и это будет главное направление для сертификатов, возмещение (увы, частичное, как и у всех социальных компенсаций — пенсий, пособий и пр.) потерянного заработка, а о его расчёте — будет ниже;

в-третьих, определённая часть жизнеобеспечивающих социальных выплат (пенсий, стипендий, пособий, т. д.), возмещающая повышенные траты и устанавливаемая правительством.

При этом возмещение утрачиваемых доходов (конкретные цифровые параметры пусть опять же определит Правительство) должно основываться на следующих принципах:

компенсируются не сами потери, а ухудшение условий , вызывающее угрозу таких потерь, но если конкретный человек сумел этой угрозы избежать, он не должен получать меньше, чем не столь настырные, это будет стимулом, иначе же – зачем суетиться? То есть право на компенсации не должно зависеть от потерь: хуже стало всем, а кто успешно сопротивлялся, должен быть таким образом поощрён – не уменьшается же пенсия (хотя позорные попытки были!), если пенсионер ещё и работает;

а вот от чего зависимость размера компенсации (компенсации ухудшения условий для заработка!) таки должна быть, так это от уплачивающихся (адресатом возмещения) налогов. Тех самых, которые были в "во первых". То есть размер этих налогов, который фактически уплачивался в течение какого-то установленного периода (12 месяцев или 6 месяцев — до пандемии или до локдауна) в среднем за месяц, не просто компенсируется сам по себе (что и было в "во-первых"), но также служит основой для расчёта (как бы обратным счётом) дохода, часть которого (согласно правительственному нормативу) и должна компенсироваться.

Скажем, для тех, кто платил 18% + 1,5% (ЕСВ не считается — право на пенсию ведь остаётся, НДС, акцизы и прочие налоги не учитываются тоже — они либо косвенные, либо с предприятий, а не с людей, либо "роскошные"), сумма этих налогов делится на ставку 19,5%, умножается на 100% (т. е. в итоге происходит деление на 0,195 — кстати, означает такое "деление" фактически умножение на 5,128) — и так получается доход, к которому применяется норматив.

Платил единый налог 5% — значит, деление будет на 5% с умножением на 100% (в итоге — умножение на 20), но поскольку ЕН 5% берётся не с дохода, а со всего оборота, то должен ещё быть некий коэффициент приведения (исходя из предполагаемой равной налоговой нагрузки он может составлять в этом случае 19,5 : 5 = 3,9 — тогда ставка, которая в 3,9 раза меньше, компенсируется оборотом, к которому она применяется и который в 3,9 раза больше, т. е. нагрузка равная, а коль так, то делить на 5, умножить на 100, а затем перейти от оборота к доходу делением на 3,9 — даёт в итоге то же деление на 0,195, или умножение на 5,128, что и для простых "подоходников"; к ФОПам "фиксированным" подход, очевидно, должен быть аналогичным).

Принцип "обратного счёта исходя из уплаченного налога" мог бы применяться, между прочим, и для определения стартовой цены при приватизации неэффективных предприятий: по налогу — через его ставку — выход на прибыль, а по прибыли — через коэффициент окупаемости — на стоимость, но это уже песня совсем другая, хоть в этом и похожая.

Так или иначе, больше платил – больше получил в трудное время, причём вне зависимости от личных успехов в борьбе с кризисом, они, успехи, – бесплатное приложение, на них ничего не уменьшается, ибо обижать старательных недальновидно, пример с работающими пенсионерами я уже привёл.

Подходы, в принципе, могут быть и другими, но некий компенсатор принудительной безработицы (пусть даже — такими "недоденьгами") совершенно необходим. Для выживания, для справедливости, для сохранения экономики, т. е. опять же для выживания.