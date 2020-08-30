Доллар в Украине перешел к росту: аналитики рассказали, сколько будет стоить в сентябре

Осенью в Украине традиционно начинается период плавной девальвации гривни. Исключением не станет и 2020-й, уверены аналитики. В первую неделю сентября курс доллара может вырасти на 20-30 коп. и достичь отметки в 27,6 грн/$.

Подробнее о том, как и почему изменится курс валют в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Умеренный рост доллара

Осенью из-за увеличения импорта и начала активного бизнес-сезона доллары в Украине покупают активнее. Это традиционно приводит к подорожанию валюты. Такая тенденция наблюдалась в течение как минимум трех лет. "Курс доллар/гривна будет оставаться в диапазоне 27,25-27,58 грн, евро/гривна – в ценовом канале 32,35-33,15 грн", – рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Доллар подорожал и в других странах. А это влияет и на валютный рынок Украины. Индекс доллара укрепляется против корзины мировых резервных валют. Выступление главы Федрезерва США (аналог Нацбанка Украины в США) Дж. Пауэлла (Jerome Powell) содержало тезисы, которые говорят о смене "фокуса" с расширения баланса регулятора на удержание инфляции в пределах 2%. Евро против доллара США ослаб до нижней границы ценового канала – 1,1734. При дальнейшем укреплении доллара в этой валютной паре евро девальвирует к 1,1690.

Pixabay Курс доллара будет расти

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб более пессимистичен в своих оценках. Он уверен, что доллар может подорожать в Украине до 27,6 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – прогнозирует эксперт.

Спред (разница) между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как правильно покупать доллары в Украине

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Курс доллара будет расти besplatka.ua

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

В прошлом году для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. Так, чтобы купить доллары, нужно просто перевести определенную сумму со своей карты с нацвалютой на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.

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