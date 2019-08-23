"Евробляхеров" начали штрафовать: в Гостаможне указали на важный нюанс

Национальная полиция Украины в рамках действующего законодательства может штрафовать владельцев авто на еврономерах.

Об этом в комментарии заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает УНИАН. "У полиции есть доступ к таможенных баз. Мое понимание – да", – ответил он на вопрос о том, имеет ли право полиция с 22 августа не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

Штрафы за "евробляхи" ТСН

Напомним, в Украине с четверга, 22 августа, вступили в силу жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте, штрафы должны были ввести еще 22 мая, но их пришлось отсрочить из-за большого количества нерастаможенных авто и протестов "евробляхеров".

В частности, по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

Если же срок превышен больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или раскомлектации транспортного средства, согласно правилам, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или авто будет подлежать конфискации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее будущий народный депутат от партии "Слуга народа" и претендент на должность главы транспортного комитета Владислав Криклий заявил что президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

При этом в Министерстве внутренних дел не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

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