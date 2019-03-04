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/Новости экономики

''Это поражение!'' Международные партнеры осудили Украину за скандальное решение КС

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Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является крупным поражением в борьбе с коррупцией.

Об этом идет речь в заявлении G7 и Всемирного банка, передает "Интерфакс-Украина". Они отметили влияние такого решения на антикоррупционные органы в Украине.

"Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении.

Кроме того, G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.

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В частности, призывают к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ.

Также партнеры Украины заявили, что нужно найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением.

G7

G7

Narcity

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конституционный суд Украины опубликовал текст решения об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, которая была признана несоответствующей Основному Закону.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Конституционный суд УкраиныВсемирный банкУкраина
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
це вирок владі порошенка
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Благодаря "мудрому"решению КС, мы как всегда выглядим обосранными перед всем миром.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А в чем виновата Украина? Как можно осуждать странуза решение ее КС? Дикость какая-то, тем более, что есть проект нового закона. Его вскоре примут.
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