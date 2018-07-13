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МирСпорт

"Это полная катастрофа!" Трамп резко раскритиковал газопровод в обход Украины

2.7тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток-2" трагедией.

Американский президент на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне заявил, что газопровод лишает Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы", передает "Интерфакс-Украина".

"По поводу газопровода ("Северного потока-2". – Ред.). Для меня это - трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, - и других стран, но в основном из Германии - в Россию, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире", - сказал Трамп.

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Он назвал действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России "полной катастрофой".

"Это полная катастрофа. Я очень уважаю Ангелу и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из России. Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?" - подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Трамп намерен поговорит один на один с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу ее позиции в вопросе строительства газопровода "Северный поток 2".

11 июля на саммите НАТО президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

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Тема
Северный поток-2
Персоны
Дональд ТрампАнгела Меркель
Место
США
Объекты
СШАСеверный поток - 2
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Кэшна это катастрофа, что Европа отказывается от поставок дорогого американского сжиженного газа
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2
1
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Больше всех пострадает Украина от отсутствия транзита газа в европу
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2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Рябинин Владимир, Они этого 4 года просят. Наконец их услышали.
Ответить
2
1
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Кэшна это катастрофа, что Европа отказывается от поставок дорогого американского сжиженного газа
Ответить
3
1

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