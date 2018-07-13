"Это полная катастрофа!" Трамп резко раскритиковал газопровод в обход Украины

Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток-2" трагедией.

Американский президент на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне заявил, что газопровод лишает Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы", передает "Интерфакс-Украина".

"По поводу газопровода ("Северного потока-2". – Ред.). Для меня это - трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, - и других стран, но в основном из Германии - в Россию, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире", - сказал Трамп.

Он назвал действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России "полной катастрофой".

"Это полная катастрофа. Я очень уважаю Ангелу и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из России. Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?" - подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Трамп намерен поговорит один на один с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу ее позиции в вопросе строительства газопровода "Северный поток 2".

11 июля на саммите НАТО президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.