"Это будет позор": Бутусов указал на провалы военного бюджета-2020 в Украине

В новом проекте Гособоронзаказа на 2020 год, который рассмотрели на заседании СНБО, ликвидирована ракетная программа Украины.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт и журналист Юрий Бутусов. По его словам, в проекте не предусмотрена закупка крупной партии ракет "Вильха", закупка 55 мм гаубиц проекта "Богдана" и финансирование программы "Нептун".

"То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив", – говорится в сообщении.

Ракеты Украины

Бутусов отметил, что "чисто символические средства" выделили на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы".

По словам эксперта, в Гособоронзаказе выделено мало денег на связь. При этом ГОЗ-2020 не предусматривает закупку тепловизионных прицелов для управляемых ракет, необходимых для ночного боя.

"Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей. Не закупается ни один тепловизионный прицел для противотанковых ракетных комплексов", – пояснил он.

Журналист акцентировал, что не предусмотрено средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них: "по-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои".

Также Бутусов отметил, что Украина вместо разработки собственных бронетранспортеров закупит польские "Онциллы".

"При этом командиры батальонов и рот по-прежнему ездят на волонтерских машинах, острая нехватка БМП и БТР, целые батальоны нашей бронетехники имеют очень ограниченную боеспособность", – добавил эксперт.

Бутусов подытожил, что Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум на 30%, поэтому принимать его в таком виде нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сумма средств, выделенных на гособоронзаказ из бюджета Украины в 2020 году, увеличена на 16% по сравнению с 2019 годом.

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