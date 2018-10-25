''Это авария'': озвучены проблемы со скандальными турбинами Siemens в Крыму

Проблемы со скандальными газовыми турбинами Siemens на Балаклавской теплоэлектростанции вблизи Севастополя, где во время тестовых работ из-за выброса пара была повреждена крыша одного из зданий, серьезнее, чем пытается представить Российская Федерация.

"Это авария, а не инцидент. Судя по всему, основные рабочие элементы – котлоагрегаты, турбоагрегаты – серьезно не пострадали, но тем не менее это была проблема, которую нужно решать", – заявил глава украинского Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко, сообщает "Радио Свобода".

При этом специалист фонда энергетической безопасности России Александр Пасечник не считает, что проблемы с запуском турбин Siemens отразятся на энергообеспечении Крыма.

"Тесты могут сопровождаться разными сложностями, это все поправимо. Сейчас в Крыму энергодефицита нет, по большому счету, все в порядке. Я считаю, что плановые отключения связаны с временными регламентными работами. Впереди зима, надо все отладить", – отметил он.

В то же время Дьяченко акцентировал внимание на том, что важно не столько количество, сколько качество энергогенерирующих мощностей.

"Есть дефицит маневровых мощностей, то есть возникают проблемы при покрытии пиковых нагрузок. Там значительная часть генерации – на дизеле и мобильных турбоагрегатах, которые завезли. Они не рассчитаны на работу в стационарном режиме. Это, во-первых, сказывается на надежности, во-вторых, всевозможные характеристики там не соответствуют. Отсюда возникают перегрузки линии из Краснодара, когда что-то не срабатывает", – резюмировал глава украинского Бюро комплексного анализа прогнозов.

Напомним, в июле 2017 года Siemens попал в серьезный экспортный скандал из-за того, что "Технопромэкспорт" доставил в Крым продукцию немецкого концерна.

В контракте содержался пункт, который строго запрещал установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова, однако Россия все равно пошла на нарушение договора, модернизировав, а затем переправив оборудование в Крым в обход санкций ЕС.

В результате Siemens решил выйти из совместных предприятий в России, а также подал иск против представителей "Технопромэкспорта". Концерн требовал от РФ возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым.

Российский суд отказал Siemens в иске о наложении ареста на поставленные структурам предприятия "Ростех" турбины для теплоэлектростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Siemens подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу о крымских турбинах.