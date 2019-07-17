Еще 90 дней: Зеленский решил дать новые поблажки "евробляхерам"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект, который бы отстрочил штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. По его словам, к президенту неоднократно обращались владельцы "евроблях".

"Не все в нашей стране, к сожалению, достаточно состоятельные, чтобы ездить на новых автомобилях. В связи с этим президент обратился в парламент с предложением рассмотреть законопроект, который отстрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобиль на так называемых еврономерах. Предложение пока звучит о 90 днях отсрочки применения штрафных санкций", – пояснил он.

Рябошапка добавил, что в течение этих 90 дней новый парламент и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать эту проблему.

"Я должен сказать, что по информации наших коллег из Мининфраструктуры и МВД сегодня в Украину было ввезено от 600 до 800 тыс. автомобилей, которые до сих пор нерастаможены. То, что проблема болезненная – об этом говорят люди. Поэтому президент решил обратиться в парламент с требованием принять этот закон", – заключил он.

Напомним, что владельцев "евроблях" начнут штрафовать уже 22 августа.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Стоит отметить, что во время рабочей поездки Зеленского в Николаевскую область в среду, 17 июля, он пообщался с руководителем ОО "Авто Евро Сила" Олегом Ярошевичем. Украинский лидер пообещал активисту, что в ближайшее время сделает все для принятия закона об отстрочке штрафов для евробляхеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

В Киеве 15 мая владельцы авто на еврономерах частично перекрыли движение на ул. Грушевского. Они требовали продления льготного периода для растаможки своих машин, который должен был истечь 22 мая.

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