Энергоэксперт разоблачил манипуляции представителя президента в правительстве

Заявления представителя президента в правительстве Андрея Геруса о том, что цена электроэнергии в Украине должна быть на уровне цены в Словакии – манипуляция данными. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Эксперт убежден: сравнивать цену на электроэнергию в Украине и Словакии некорректно, поскольку страны имеют разную структуру производства электроэнергии. По его мнению, Андрей Герус сознательно выбрал именно эту страну для сравнения, поскольку в других европейских странах цены на электроэнергию значительно выше, чем в Украине.
Представитель президента в правительстве Андрей Герус
dialog.ua
"По поводу идеи Геруса - цены как в Словакии. А давайте посмотрим на конечную цену вообще в целом по европейским странам. Сравнивать биржевую цену и цену, которая установлена как конечная для потребителя, в этом есть, грубо говоря, манипуляция. То есть, это некорректное сравнение", - сказал Землянский.
Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что представитель президента в правительстве Андрей Герус сознательно манипулирует данными по ценам на электроэнергию и вводит в заблуждение общество, выполняя политический заказ.
С 1 июля 2019 года в Украине запущен новый рынок электроэнергии в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что правительство приняло все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены на электроэнергию для населения и ограничить ее рост для промышленности после введения рынка.
При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании правительства 14 августа отметил, что цена на электроэнергию после запуска новой модели энергорынка снизилась.
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