"Чуда не будет": эксперт озвучил главные проблемы бюджета на 2020 год

Кабинет министров в новом проекте Государственного бюджета на 2020 год планирует потратить только на обслуживание долга 141,5 млрд грн.

Это сопоставимо с расходами государства на образование (145,1 млрд грн) и существенно больше расходов на медицину (113,3 млрд грн), а также инвестиций в инфраструктурные проекты (74 млрд грн), пишет экономист Алексей Кущ в статье "Чуда не будет" для ДС.

"То есть вопрос обеспечения доходов финансовых спекулянтов, которым Минфин выплачивает до 20% годовых, для нынешнего правительства важнее здоровья нации и на чаше весов базовых приоритетов весит столько же, как и вся система образования", – заявил он.

Таким образом, по словам экономиста, Украина в следующем году не будет развиваться, а большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.

"Никаких новых точек наращивания доходной части нет и в помине. А как же разговоры о теневой экономике, оптимизации налогообложения на уровне ФПГ (агрессивные схемы налогового планирования), теневые потоки на таможне в размере миллиардов долларов? Хотелось бы по каждой из указанных точек обеднения бюджета увидеть план дополнительных поступлений. Пусть не на десятки миллиардов долларов, пусть реалистичный, но план. Его нет", – добавил Кущ.

Он отметил, что пенсии украинцев практически не вырастут, а переход к модели "никто у нас в стране не будет получать меньше прожиточного минимума" перенесен на пять лет.

Кроме того, субсидиарная политика будет ужесточена, и базовые тарифы на газ, отопление, горячую воду снижены не будут.

Кабинет министров в новом проекте Государственного бюджета на 2020 год планирует потратить только на обслуживание долга 141,5 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4 723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2 102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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