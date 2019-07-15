Экс-невестка Ющенко отреагировала на крупный денежный скандал

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елизавета заявила, что не имеет никакого отношения к краже денег из банков Молдовы.
"Увидела стремительное распространение такой информации о себе. Зная наверняка, что ничего подобного ни на какие мои счета не поступало, все равно связалась со своими банками и перепроверила", – пишет она в Instagram.
"Как я и предполагала, Молдова от меня осталась, по-прежнему, также далеко, как и до этих фейковых статей. Поэтому совершенно официально заявляю, что ни я, ни мой муж, не имеем никакого отношения к тому, что журналисты так усердно пытаются выдать за своё расследование", – подчеркнула Елизавета Ющенко.
В частности, детективы американской компании Kroll, которые занимаются расследование кражи денег из банков Молдовы, заявили, что на счет бывшей невестки третьего президента Украины из выведенных денег были переведены $50 тыс.
"Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж – бизнесмен", – отмечалось в сообщении.
Увидела сегодня стремительное распространение вот такой информации о себе. Зная наверняка, что ничего подобного ни на какие мои счета не поступало, всё равно связалась со своими банками и перепроверила. Как я и предполагала, Молдавия от меня осталась, по-прежнему, также далеко как и до этих фейковых статей. Поэтому совершенно официально заявляю, что ни я, ни мой муж, не имеем никакого отношения к тому, что журналисты так усердно пытаются выдать за своё расследование!!!!
Елизавета Ющенко заявила, что не имеет никакого отношения к краже денег из банков Молдовы
"24 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.
Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.
Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.
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