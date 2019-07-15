Экс-невестка Ющенко отреагировала на крупный денежный скандал

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елизавета заявила, что не имеет никакого отношения к краже денег из банков Молдовы.

"Увидела стремительное распространение такой информации о себе. Зная наверняка, что ничего подобного ни на какие мои счета не поступало, все равно связалась со своими банками и перепроверила", – пишет она в Instagram.

"Как я и предполагала, Молдова от меня осталась, по-прежнему, также далеко, как и до этих фейковых статей. Поэтому совершенно официально заявляю, что ни я, ни мой муж, не имеем никакого отношения к тому, что журналисты так усердно пытаются выдать за своё расследование", – подчеркнула Елизавета Ющенко.

В частности, детективы американской компании Kroll, которые занимаются расследование кражи денег из банков Молдовы, заявили, что на счет бывшей невестки третьего президента Украины из выведенных денег были переведены $50 тыс.

"Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж – бизнесмен", – отмечалось в сообщении.

Елизавета Ющенко заявила, что не имеет никакого отношения к краже денег из банков Молдовы "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

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