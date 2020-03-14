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14 марта • обновлено в 16:00
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В России признали, что Кремль пойдет на новую сделку по нефти с ОПЕК

1.8т
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Для бюджета России и Саудовской Аравии будет опасно если низкая цена на нефть продержится долгое время – 4-5 лет.

Такое мнение высказал российский экономист Сергей Алексашенко в интервью OBOZREVATEL. Он считает, что рано или поздно Россия и ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти.

"Объективно обе стороны заинтересованы, чтобы достичь нового соглашения. Вопрос только в том, у кого запас прочности окажется поменьше, кто быстрее согласится на новую сделку и возьмет на себя большее бремя по сокращению добычи нефти. Мой прогноз – в течение года эти переговоры могут начаться", – отметил Алексашенко.

Нефтяная война

Нефтяная война

Стоимость на нефть он прогнозировать отказался, поскольку ее цена зависит от спроса на рынке.

"Объективно – это сколько покупатели готовы купить, а продавцы – за сколько продавать. Сегодня это 36 долл. за баррель, 2 недели назад было по 60. И та и другая цена –объективная", – прояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Сергей Алексашенко
Место
Россия
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Обоз,заголовок на ветке и вышеизложенное совершенно разные вещи.Может хватит фейки распускать
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Опасно будет только для дрессировщиков Украины, США. Добычи сланцевой нефти придет конец.
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Он Алекс
Он Алекс
Мельников Дмитрий, дрессировщики в Кремле 140 миллионов граждан РФ обнулили на днях, ахахаххаа
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Пигин Макс
Пигин Макс
Почему "российский экономист" имеет фамилию, заканчивающуюся на "ко" и даёт интервью Обозу?
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