Для бюджета России и Саудовской Аравии будет опасно если низкая цена на нефть продержится долгое время – 4-5 лет.

Такое мнение высказал российский экономист Сергей Алексашенко в интервью OBOZREVATEL. Он считает, что рано или поздно Россия и ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти.

"Объективно обе стороны заинтересованы, чтобы достичь нового соглашения. Вопрос только в том, у кого запас прочности окажется поменьше, кто быстрее согласится на новую сделку и возьмет на себя большее бремя по сокращению добычи нефти. Мой прогноз – в течение года эти переговоры могут начаться", – отметил Алексашенко.

Нефтяная война

Стоимость на нефть он прогнозировать отказался, поскольку ее цена зависит от спроса на рынке.

"Объективно – это сколько покупатели готовы купить, а продавцы – за сколько продавать. Сегодня это 36 долл. за баррель, 2 недели назад было по 60. И та и другая цена –объективная", – прояснил эксперт.

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