Для бюджета России и Саудовской Аравии будет опасно если низкая цена на нефть продержится долгое время – 4-5 лет.
Такое мнение высказал российский экономист Сергей Алексашенко в интервью OBOZREVATEL. Он считает, что рано или поздно Россия и ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти.
"Объективно обе стороны заинтересованы, чтобы достичь нового соглашения. Вопрос только в том, у кого запас прочности окажется поменьше, кто быстрее согласится на новую сделку и возьмет на себя большее бремя по сокращению добычи нефти. Мой прогноз – в течение года эти переговоры могут начаться", – отметил Алексашенко.
Нефтяная война
Стоимость на нефть он прогнозировать отказался, поскольку ее цена зависит от спроса на рынке.
"Объективно – это сколько покупатели готовы купить, а продавцы – за сколько продавать. Сегодня это 36 долл. за баррель, 2 недели назад было по 60. И та и другая цена –объективная", – прояснил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день(или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
11 марта стало известно, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.
12 марта Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в нефтяной "войне" против России.
14 марта стало известно, что правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть
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