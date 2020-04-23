Лукашенко назвал три удара по экономике Беларуси

В начале года Беларусь пережила три удара по экономике, при этом падение ВВП составило лишь 0,3%.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко в четверг, 23 апреля во время совещания, передает БЕЛТА.

Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны России, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

"Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко Новая газета

Лукашенко отметил, что ВВП, по последним данным, за первый квартал снизился на 0,3%, поэтому нужно скоординировать усилия и не допустить падения экономики в дальнейшем

"Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть. Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов", – рассказал Лукашенко

Он также отметил, что также обратил внимание: несмотря на небольшое падение ВВП, реальные доходы населения за первый квартал выросли на 7,1%. "Это хороший рост. Дай бог по году это сохранить", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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