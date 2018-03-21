Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Кабмин остановил действие данного документа во время заседания в среду, 21 марта, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Программу экономического сотрудничества между Киевом и Москвой разработали во исполнение решения от 17 мая 2010 года тогдашних президентов РФ и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича.

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В тексте программы, подписанной сторонами 7 июня 2011 года, отмечалось, что Россия и Украина являются стратегическими партнерами, и взаимные интересы государств обусловлены высоким уровнем исторически сложившихся производственных, кооперационных и технологических связей во всех отраслях экономики.

В целях программы было указано укрепление добрососедских отношений РФ и Украины, основанных на уважении интересов друг друга.

В пояснительной записке к принятому постановлению Кабмина говорится, что Москва предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям.

В частности, с конца 2015 года Россия последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины:

– одностороннее прекращение Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к товарам происхождением из Украины применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС;

– запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в том числе происхождением из Украины;

– фактическое блокирование транзита украинских товаров по территории Российской Федерации.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Украина действует себе в ущерб, принимая решение о прекращении действия соответствующей программы.

"Это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, исходя из сегодняшней зависимости от западных спонсоров украинского правительства и исходя из своего антироссийского курса, который для нынешних властей заведомо дороже, чем любое экономическое благополучие", – заявил он.

О готовности одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ еще 16 марта заявлял Владимир Гройсман. По его словам, Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины.

"Не позволим РФ спекулировать на украинском рынке. Наша политика заключается в том, что мы будем максимально развивать собственную экономику и будем ограничивать и ликвидировать любое сотрудничество со страной-агрессором", – отмечал Гройсман.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что торгово-экономические отношения с Россией должны быть минимизированы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.